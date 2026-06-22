Benedettini: “Siamo un gruppo di imprenditori che pensano solo al bene del Rimini”

"Il progetto mi è piaciuto perché fondamentalmente siamo un gruppo di imprenditori riminesi concentrati per il Rimini e per il bene del calcio, vogliamo fare le cose fatte bene vere e sane per il calcio, questa è la cosa fondamentale". Così Roberto Benedettini commenta il suo inserimento nel Cda della cordata per il nuovo Rimini Calcio composta da un gruppo di imprenditori locali guidato da Giuliano Lanzetti e Orfeo Bianchi.

"Questo progetto mi interessa - aggiunge Benedettini ai microfoni di Rtv - perché guardiamo in prospettiva vogliamo dimostrare di essere ben diversi da tutti quelli che usano il calcio. A noi non interessa il discorso economico ma bensì il bene del calcio e di tutti quei ragazzi, e sono tanti, del settore giovanile e farli crescere. Vogliamo coinvolgere tutti i riminesi in un progetto sano di calcio.

Cosa manca esattamente per l'ufficialità?

"Per l'ufficialità siamo in attesa dell'uscita del bando, restiamo in attesa ma siamo pronti. Nel caso in cui fosse il nostro gruppo a far ripartire il Rimini, non dobbiamo essere soddisfatti solo noi, ma tutti i riminesi. Noi corriamo per candidarci a questo bando e vedere di portare a casa il risultato, ma è un risultato non nostro, è di tutti i riminesi".

I tempi stringono soprattutto per allestire una squadra di buon livello per un campionato come quello di Eccellenza, tra l'altro quest'anno con tante squadre importanti.

"Sì, infatti i tempi sicuramente non ci aiutano, però già ci stiamo muovendo per vedere di formare questa squadra in modo di fare un'Eccellenza all'altezza della situazione".

Molti pensano che mettendo insieme tante persone delle volte diventa difficile convivere, che cosa vuole rispondere a questa provocazione?

"Io ho fatto due incontri col CDA e ci siamo subito trovati in sintonia perché l'unica cosa che ci ha veramente unito è che siamo tutti d'accordo di fare le cose giuste per il bene del calcio e del Rimini. Noi chiediamo ai riminesi, di stare uniti insieme a noi per fare un progetto che vada avanti nel tempo e che porti grandi soddisfazioni al nostro territorio".







