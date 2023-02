Benzema, Mbappé e Messi per il premio FIFA The Best. Vota anche San Marino.

Annunciati tre finalisti per il premio FIFA The Best. Lunedì 27 febbraio a Parigi sarà annunciato il vincitore del premio. Saranno Karim Benzema, Kylian Mbappé e Leo Messi i tre finalisti. La giuria è formata dai commissari tecnici, i capitani delle nazionali, i giornalisti e i tifosi. Ogni gruppo incide per il 25% sul voto finale. San Marino ha già espresso i propri voti con: Fabrizio Costantini (allenatori), Matteo Vitaioli (capitani) ed Elia Gorini (giornalisti). In ambito femminile le tre candidate al premio sono: Beth Mead, Alex Morgan e Alexia Putellas. A rappresentare l'Italia tra i finalisti sarà Carlo Ancelotti. Il tecnico del Real Madrid è tra i finalisti del premio destinato agli allenatori con Pep Guardiola e Lionel Scaloni. Per quanto riguarda il calcio femminile i tre candidati sono: Sonia Bompastor (Olympique Lione), Pia Sundhage (nazionale Brasile) e Sarina Wiegman (nazionale Inghilterra).