Bergossi: "Ravenna e Forlì sono fiducioso, il Rimini ha il destino segnato"

Il procuratore di calcio Alberto Bergossi è stato ospite della trasmissione "Cose di Calcio" con lui si è parlato delle tre squadre romagnole di Serie C

16 set 2025
Intervista a Alberto Bergossi
Intervista a Alberto Bergossi

A Cose Di Calcio, trasmissione di approfondimento su Serie C e e D, ospite il procuratore sportivo Alberto Bergossi, con lui si è parlato delle tre romagnole in Serie C Girone B, Ravenna, Forlì e Rimini 




