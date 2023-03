Bernardotto risponde al sammarinese Nicola Nanni

Segnali importanti in vista di San Marino – Irlanda del Nord, con il biancoazzurro Nicola Nanni che torna al gol con l'Olbia nella sfida casalinga contro la Carrarese. Secondo risultato utile positivo per i sardi che nelle ultime cinque gare hanno raccolto ben 10 punti. Pari che allunga la serie anche della Carrarese, da nove partite senza sconfitte. Sono i padroni di casa a partire meglio e creare di più nelle prime fasi di gioco. Al 17' Nicola Nanni fa le prove generali del gol al termine di una ripartenza dell'Olbia finalizzata proprio dalla conclusione dell'attaccante della Nazionale di San Marino con un destro che finisce contro la traversa. Due minuti più tardi, Nanni non sbaglia quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla rimessa al centro viene deviata di testa in fondo alla rete per il vantaggio Olbia. Quarto gol in campionato per il numero 18.

Buon momento dei padroni di casa che ci provano subito dopo con Biancu, conclusione di destro in diagonale che finisce di poco sul fondo. Reazione della Carrarese che stenta ad arrivare, se non in chiusura di tempo con Palmieri da fuori che chiama in causa Sposito che si allunga per deviare in corner. Nella ripresa partono meglio gli ospiti. Mercati ci prova a giro, ancora Sposito attento sulla conclusione insidiosa. Il portiere dell'Olbia diventa protagonista quando salva sulla deviazione di testa sul primo palo sugli sviluppi di un corner. La pressione della Carrarese si concretizza al 59' con la rete del pari di Bernardotto, che di destro, al volo, mette in fondo alla rete la sponda di testa di Capello. L'Olbia prova a tornare in vantaggio al 68'. Ragatzu mette un traversone interessante dalla destra, Dessena non ci arriva per un soffio, decisivo il tocco di un difensore ospite. Di là gran botta di Cicconi, palla sul fondo. Ci prova anche Capello, di mancino una volta entrato in area, manda fuori. Cinque minuti di recupero e un punto a testa per Olbia e Carrarese.