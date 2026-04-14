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Bertaccini: "I giovani bravi ci sono, ma non devono essere bocciati al primo errore"

di Roberto Chiesa
14 apr 2026

Ospite di Cose di Calcio, il preparatore dei portieri Davide Bertaccini ha detto la sua sull'argomento "giovani":

"Per me i giovani bravi ci sono, ce ne sono tantissimi, bisogna avere il coraggio di farli giocare, però è anche vero che il discorso è proprio molto più grande, perché c'è un discorso economico, c'è un discorso di di profeti in patria, perché io poi anch'io ho giocato a calcio in queste zone qui, ma non sono mai stato profeti in patria, per cui ho fatto la mia carriera da professionista, ma l'ho fatto lontano dall'Emilia-Romagna purtroppo, per cui è così, bisognerebbe avere un po' più di coraggio e avere un po' più di tranquillità nel Prendere in esame le sconfitte, perché gli allenatori che vengono esonerati perché magari perdono tre partite consecutivamente, si affidano a un giocatore più esperto, piuttosto che rischiare la propria sedia con dei giovani. Ci vuole un po' più di pazienza, però è anche vero perché è da qualche anno che sto guardando molto la primavera. L'anno scorso c'era un giocatore, mi viene in mente, il primo, Cacciamani, che era nel Torino, under 18. Quest'anno gioca a titolare tutte le partite a Castellammare di Stabia e sta facendo un campionato molto importante. Non ha fatto tantissimi gol, perché è un attaccante esterno. Ha fatti tre, credo, tre o quattro, ma gioca tutte le partite ed è uno di quelli sempre più positivi".

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