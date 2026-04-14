RIFORME Bertaccini: "I giovani bravi ci sono, ma non devono essere bocciati al primo errore"

Ospite di Cose di Calcio, il preparatore dei portieri Davide Bertaccini ha detto la sua sull'argomento "giovani":

"Per me i giovani bravi ci sono, ce ne sono tantissimi, bisogna avere il coraggio di farli giocare, però è anche vero che il discorso è proprio molto più grande, perché c'è un discorso economico, c'è un discorso di di profeti in patria, perché io poi anch'io ho giocato a calcio in queste zone qui, ma non sono mai stato profeti in patria, per cui ho fatto la mia carriera da professionista, ma l'ho fatto lontano dall'Emilia-Romagna purtroppo, per cui è così, bisognerebbe avere un po' più di coraggio e avere un po' più di tranquillità nel Prendere in esame le sconfitte, perché gli allenatori che vengono esonerati perché magari perdono tre partite consecutivamente, si affidano a un giocatore più esperto, piuttosto che rischiare la propria sedia con dei giovani. Ci vuole un po' più di pazienza, però è anche vero perché è da qualche anno che sto guardando molto la primavera. L'anno scorso c'era un giocatore, mi viene in mente, il primo, Cacciamani, che era nel Torino, under 18. Quest'anno gioca a titolare tutte le partite a Castellammare di Stabia e sta facendo un campionato molto importante. Non ha fatto tantissimi gol, perché è un attaccante esterno. Ha fatti tre, credo, tre o quattro, ma gioca tutte le partite ed è uno di quelli sempre più positivi".



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