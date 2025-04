SERIE D GIRONE D Biagioni: "Il destino è nelle nostre mani"; Miramari: "Si è vero, ho abolito la rifinitura del sabato non l'ho mai fatta" Il tecnico del San Marino Calcio Oberdan Biagioni non fa drammi e si concentra sull'ultima gara con il Riccione. L'allenatore del Forlì Alessandro Miramari, ci svela un segreto: "Non ho mai fatto la rifinitura del sabato mattina"

Oberdan Biagioni, allenatore San Marino Calcio:

"Abbiamo una possibilità, speriamo di sfruttarla nel modo possibile, altrimenti faremo i play-out, qual è il problema?".

È un San Marino che oggi poteva fare qualcosa di più?

"Abbiamo fatto solo 7-8 occasioni da gol, abbiamo dato il massimo, c'era un rigore clamoroso sullo 0-0 contro una grandissima squadra, dove ho dato lezione di calcio a tutta il girone. Come ripeto, il risultato è bugiardo, merito a chi sfrutta le situazioni favorevoli, loro sono stati molto più bravi di noi, ma sapevamo che venivano qua a fare la partita che dovevano fare e onorare il campionato che hanno fatto fino ad oggi".

Alessandro Miramari, allenatore Forlì:

Miramari cosa farà il prossimo anno?

"Dobbiamo ancora sederci, è chiaro che come ho detto io ho fallito stato molto bene, adesso dovremo parlare, sicuramente la priorità parlerò con la società, poi vediamo, ci sono i presupposti per continuare, però bisogna mettersi intorno al tavolo e vedere se gli intenti sono i medesimi".

Il percorso in teoria non è chiuso, andrebbe continuato?

"Sì, l'idea iniziale è questa, poi è chiaro che in mezzo ci bisogna avere tutti la stessa idea di cosa fare, quindi con grande serenità come abbiamo fatto l'anno scorso ci metteremo intorno al tavolo, decideremo quale sarà il percorso del Forlì e ovviamente anche il mio".

Miramari per svelare un po' i segreti, è vero che nei suoi allenamenti lei non fa la rifinitura?

"Preferisce che i ragazzi arrivino al campo sereni e tranquilli la domenica? Sì, diciamo che a inizio anno mettiamo nel contratto il fatto di fare sabato mattina, ma noi non facciamo mai sabato, se ne abbiamo fatti zero quest'anno, per dare un numero che è quantitativo è zero, la quantità di sabati fatti".

