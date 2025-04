Biagioni :"Questi ragazzi danno tutto e l'obiettivo è sempre più vicino" D'Amore:" il sesto posto ci soddisfa"

Oberdan Biagioni allenatore San Marino Calcio :"I ragazzi sono stati straordinari pure oggi. Credo che c'è la squadra che meritava di vincere. San Marino proprio per le occasioni che non ha finalizzato, specialmente il gol era doppio. Poi dopo siamo stati anche fortunati a riprendere una partita che sul 2-1 sembrava finita. Però ecco, i ragazzi non mollano mai. Questo li sta portando a un traguardo, come hai detto tu, insperato fino a poco tempo fa. San Marino è cresciuto durante la stagione. Sì, diciamo che abbiamo ereditato una situazione un po' difficile, perché 11 o 12 partite e otto punti sono veramente pochi. Adesso ne abbiamo fatti 27, perciò credo che la squadra abbia assimilato delle cose. Più che altro è una squadra che non molla mai, ha sempre l'anima e quando tu giochi da squadra, collabori con i compagni di squadra, al fine qualche risultato un po' tanto arriva"

Gianni D'Amore allenatore Imolese :"Questo è il nostro obiettivo, c'è un sesto posto da difendere, altre due giornate da giocare, l'obiettivo nostro è questo qua. Gianni Ramone rimane sulla panchina limonese? Questo non lo so, ancora è presto, ne parleremo più avanti"