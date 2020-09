Bisceglie e Foggia ammesse in C. Approvate le 5 sostituzioni

Applicando la sentenza della Corte Federale d’Appello con le sanzioni per Az Picerno e Bitonto, il Consiglio Federale ha proceduto all’unanimità ad indicare Bisceglie e Foggia quali titolari all’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, tenendo presente il principio dello slittamento della classifica e il posizionamento al primo posto in classifica della seconda classificata nel girone H di Serie D.

Le due società avranno 10 giorni di tempo per finalizzare le procedure di ammissione, che saranno poi prese in esame dalla Covisoc e dalla Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi. Come avvenuto già per la Lega di Serie A, il Consiglio ha votato all’unanimità di concedere ai club di Lega Pro le 5 sostituzioni a partita per il prossimo campionato.