FIFA Blatter squalificato per 6 anni Squalificato anche l'ex segretario generale Jerome Valcke

Blatter squalificato per 6 anni.

Sepp Blatter, per 17 anni presidente della Fifa, è stato squalificato per la seconda volta dalla federazione calcistica internazionale per illeciti finanziari, a sette mesi dalla scadenza della prima squalifica adottata dalla Fifa. Blatter non è in buone condizioni di salute, lo scorso dicembre subì un intervento chirurgico al cuore. La Fifa ha affermato che il comitato etico ha squalificato sia Blatter che l'ex segretario generale Jerome Valcke per sei anni e otto mesi per illeciti finanziari legati all'assegnazione di bonus contrattuali per milioni di dollari. Entrambi dovranno pagare una multa di un milione di franchi svizzeri.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: