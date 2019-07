Bocaccini: "Qui per fare una grande stagione". Van Rasbeeck: "Cerco il rilancio e Rimini è la piazza giusta"

Matteo Bocaccini e Kenneth Van Ransbeeck

Ha una gran voglia di cominciare il difensore ex Ravenna classe 1993 Matteo Bocaccini:" mercoledi sera ho ricevuto la chiamata - dichiara- giovedi ero già in ritiro. Rimini, è una piazza ambiziosa e vogliamo fare bene. Non ho problemi ad adattarmi alla difesa a 3". Cerca invece il rilancio il centrocampista belga Kenneth Van Ransbeeck, nell'ultima stagione a Catanzaro dove ha trovato poco spazio. "Sono a Rimini per rilanciarmi e per dimostrare il mio valore - sostiene il belga-. Le mie caratteristiche - continua- mi portano spesso a rompere il gioco degli avversari, ma grazie al mio sinistro spesso mi trovo a mio agio nel diventare l'uomo dell'ultimo passaggio"