Bocalon firma la salvezza del Trento, Giana Erminio in Serie D

Un anno dopo, in contesti molto lontani, di nuovo Riccardo Bocalon. Che nella stagione scorsa, nel playoff col Cittadella, blindò la promozione in A del Venezia e ora fa lo stesso nel playout di C, decretando la salvezza del Trento dopo 9' di ritorno: cross di Galazzini, tuffo di testa a fil di palo e 1-0 alla Giana Erminio, condannata alla D dopo 8 campionati consecutivi in terza serie.

La rete di Bocalon di fatto è una sentenza, perché dopo il ko di misura dell'andata i lombardi, che hanno il fattore campionato a sfavore, dovrebbero farne 3 per raddrizzarla. Non che le occasioni, per quanto non a grappoli, non ci siano: combinazione Perico-Palazzolo a innescare la spaccata di Nicolò Corti, palla fuori.

Il resto nella ripresa, con Contini che abbonda nei cambi e dà nuova linfa ai suoi: punizione di D'Ausilio, testa di Alessandro Corti – entrambi subentrati – e tocco tra braccio e gamba di Trainotti, tante proteste ma si va avanti. E ancora D'Ausilio in bicicletta su un pallone impennato, la giocata diventa un assist per Palazzolo che, dal limite dell'area piccola, manda clamorosamente fuori. Qui però la reazione s'arresta e il Trento ha pure l'occasione da titoli di coda col servizio di Pasquato per l'incrociata di Ruffo Luci, Zanellati fa il miracolo.

Alla Giana cominciano anche a saltare i nervi e sull'entrataccia di Osuji su Caferri Carminati si fa giustizia da sé, beccandosi il rosso dalla panchina. E al 93° c'è pure la beffa, con Alessandro Corti che in qualche modo inzucca il cross di Perna e prende la traversa alta. Ma ormai tempo per cambiare le cose non ce n'è: il neopromosso Trento esulta coi tifosi e si assicura un altro giro di terza serie, la Giana invece esce sconsolata per quella che è la seconda retrocessione in due anni: la prima fu cancellata dalla riammissione, questa volta si vedrà nella solita, calda, estate della C.