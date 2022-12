LEGA PRO Bocciata la riforma, Ghirelli si dimette

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli si è dimesso annunciandolo durante la cena di auguri natalizi con le componenti della Lega. Giovedì l’assemblea non aveva dato il via libera al suo piano di riforma. Con un comunicato, la Lega di serie C aveva reso noto che l’assemblea straordinaria dei club di Lega Pro "non ha approvato la proposta". Nessun commento a caldo da Ghirelli se non un "prendo atto". Poi le dimissioni.

