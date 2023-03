ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Bollini: "Blindato Lazzari. Resta con noi fino al 30 giugno 2026" Cominciano le manovre di mercato per il DS Gianluca Bollini in vista della prossima stagione. Prima mossa il rinnovo del contratto del Nazionale Lorenzo Lazzari fino al giugno del 2026

"Il Victor San Marino è nato per valorizzare al massimo i migliori profili sammarinesi - ha dichiarato Bollini- questo è stato il concetto in origine e su questo ci basiamo anche per il futuro. Lazzari, ha disputato una stagione eccellente e ci sembrava giusto premiarlo prima della fine del campionato. "Lello" starà con noi fino al giugno del 2026" Questo significa che il Victor sta pianificando il futuro. Smentite le voci che vedevano questa società come un fuoco di paglia che si sarebbe spento presto. La probabilissima promozione dunque gratifica e fortifica una società pronta a presentarsi in Serie D con grandi motivazioni. Oltre a Lazzari, ci sono altri nomi sammarinesi sul taccuino del DS per poter formare un nucleo che possa garantire quello spirito di appartenenza anche in Serie D. Oltre a Lazzari e Tosi con il quale presto la società parlerà, Bollini si sta muovendo per portare al Victor Lorenzo Capicchioni in prestito al Cosmos ma di proprietà del Riccione. Presto verrà fatto un sondaggio anche per Filippo Berardi. L'attaccante potrebbe lasciare la Sammaurese per privilegiare i colori biancoazzurri.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: