Bologna, contro il Brann per sfatare il "tabù" Norvegia

In caso di passaggio del turno, i rossoblu si troverebbero agli ottavi una tra Friburgo e Roma, per un clamoroso derby che – seppur affascinante - “azzopperebbe” l'Italia in ottica ranking

di Alessandro Ciacci
26 feb 2026

Italia-Norvegia, atto terzo. E terza occasione per provare a “vendicarsi” di una nazione che per adesso ha riservato solo dispiaceri ai colori azzurri, e relativi rappresentanti: la doppia sconfitta nelle qualificazioni mondiali che costringerà l'Italia a passare dai play-off di marzo e – molto più fresco – il doppio ko dei vice-campioni d'Europa dell'Inter, contro la sorpresa Bodo/Glimt. Campanelli d'allarme che Vincenzo Italiano e il suo Bologna dovranno essere bravi a interpretare. Perché l'Europa League è l'ultimo obiettivo stagionale per i rossoblu, lontani dalle posizioni che contano in campionato e fuori dalla Coppa Italia. Il Bologna va a caccia degli ottavi di finale e – questa sera al Dall'Ara, ore 21 – partirà dal minimo ma preziosissimo vantaggio costruito una settimana fa contro il Brann. L'1-0 firmato “Toto” Castro permette a Orsolini e compagni di poter giocare con due risultati su 3 a disposizione. I norvegesi saranno costretti a vincere per allungare il match ai supplementari – con un gol di scarto – o eliminare il Bologna, con due o più. E' il terzo precedente stagionale perché le due squadre si erano già incontrate nella fase campionato di Europa League: sempre al Dall'Ara, fu 0-0 con tante occasione sciupate da un Bologna rimasto in 10 già nel primo tempo per l'espulsione di Lykogiannis.

In caso di passaggio del turno, i rossoblu si troverebbero agli ottavi una tra Friburgo e Roma, per un clamoroso derby che – seppur affascinante - “azzopperebbe” l'Italia in ottica ranking. Per Italiano emergenza in difesa con le assenze – sul lato sinistro – di Lykogiannis e Miranda. Probabilmente ci sarà Zortea, adattato. Restano vivi tre ballottaggi: Castro-Dallinga in attacco, Rowe-Cambiaghi a sinistra e Bernardeschi-Orsolini a destra.




