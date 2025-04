COPPA ITALIA Bologna-Empoli 2-1: Italiano conquista la finale A Roma, il 14 maggio, sarà quindi Bologna-Milan

Nella ritorno della semifinale di Coppa Italia il Bologna batte 2-1 l'Empoli e raggiunge il Milan in finale. Al Dall'Ara, con il risultato dell'andata che già sorrideva ai rossoblù, gli uomini di Italiano passano in vantaggio in apertura di gara con Fabbian (7'), poi Kovalenko ristabilisce la parità (33'). Nella ripresa il Bologna va a caccia del gol vittoria, ma l'Empoli resiste e cade solo nel finale incornato da Dallinga (87'). A Roma, il 14 maggio, sarà quindi Bologna-Milan, con i rossoblù che tornano in finale dopo 51 anni.

