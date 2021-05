SERIE A Bologna-Fiorentina, derby salvezza sull'Appennino: le parole di Mihajlovic e Iachini Alla vigilia di una partita delicata, soprattutto per i viola, entrambi gli allenatori elogiano il gruppo.

La rimonta del Cagliari ha rimesso in discussione i giochi per la salvezza, rendendo Bologna-Fiorentina un crocevia fondamentale, soprattutto per i viola. In vista del "derby", sia Mihajlovic che Iachini elogiano i loro giocatori: il primo per come hanno reagito al 5-0 con l'Atalanta, il secondo per come si sono resi disponibili per il ritiro pre partita.

