Bologna, il cammino europeo riparte dalla Norvegia.

Dopo una fase a girone tra alti e bassi, con diversi punti lasciati per strada nonostante le buone prestazioni, il Bologna riprende il cammino in Europa League con l'andata dei playoff in Norvegia, in casa del Brann. Proprio contro gli scandinavi arrivò una delle belle gare giocate dagli emiliani ma non concretizzate, uno 0-0 in cui i rossoblù dominarono, nonostante 70 minuti giocati in 10, per l'espulsione di Lykogiannis.

"È una partita importante, dopo una vittoria che mi auguro abbia dato grande serenità ai ragazzi - commenta in conferenza stampa l'allenatore Vincenzo Italiano -. Questi tre giorni li ho visti diversi rispetto a prima e dobbiamo cercare di dare continuità di prestazione. È una gara diversa perché sarà su 180 minuti, quindi dovremo cercare di essere bravi da tutti i punti di vista e di arrivare a Bologna con un risultato che ci possa permettere di andare avanti".

In Norvegia, Italiano andrà con quasi tutti i titolarissimi, al di fuori di Castro, che dovrebbe far spazio allo specialista di coppa, Dallinga, e Rowe, con Cambiaghi favorito per partire dall'inizio sulla sinistra. Una gara che l'allenatore si augura sia uguale a quella del girone, a livello di proposta di gioco rossoblù, ma diversa nel risultato: "Mi ricordo che eravamo rimasti in dieci sin da subito e anche in dieci avevamo disputato una grandissima partita - dice -. Però conosciamo il nostro avversario, è un avversario che, sì, è fermo da un bel po', ma secondo me si è preparato per questa partita e dobbiamo cercare veramente di tenere le antenne dritte. Ho visto che qui lo stadio e l'ambiente sono molto caldi, sono convinto che loro avranno una spinta, una marcia in più, e da quel punto di vista ci dobbiamo far trovare veramente pronti ad adattarci immediatamente all'ambiente e anche al terreno di gioco, che non mi sembra in grandissime condizioni".

