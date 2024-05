SERIE A Bologna in Champions League, festa grande in Piazza Maggiore

Festa grande a Bologna per la storica qualificazione della squadra rosso-blu in Champions League. Piazza Maggiore, il cuore della città, è stata presa d'assalto da migliaia di tifosi con bandiere, fumogeni e i cori che hanno celebrato una stagione memorabile. Una gioia incontenibile con caroselli per le strade e fuochi d’artificio ad illuminare la notte di Bologna.

