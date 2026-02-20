EUROPA LEAGUE Bologna, Italiano: "Contro il Brann una partita matura" L'allenatore rossoblù è soddisfatto dell'1-0 nell'andata dei playoff di Europa League, in Norvegia, in una gara in cui era "impossibile cercare di prendersi rischi gratuiti"

Bologna, Italiano: "Contro il Brann una partita matura".

Il primo set va al Bologna, tra una settimana si giocherà il ritorno e si capirà se i rossoblù siano effettivamente usciti dalla crisi di metà campionato. In Norvegia, gli emiliani battono 1-0 il Brann nell'andata dei playoff di Europa League, grazie a un goal di Castro dopo soli nove minuti. In conferenza stampa, Vincenzo Italiano parla di "partita matura" da parte del Bologna, "in cui ci siamo subito adattati. Già mercoledì avevamo visto le condizioni del campo non ottimali, era impossibile prendersi rischi gratuiti, fare errori e regalare qualche situazione. Abbiamo cercato di badare al sodo e grazie al goal di Castro ci portiamo via questa vittoria, il primo round delle due partite".

L'allenatore si dice soddisfatto della prestazione dei suoi, così come lo era stato dopo il successo in campionato contro il Torino: "Già lì la partita era importantissima, l'hanno approcciata e giocata con attenzione e qualità. In Norvegia idem, siamo stati bravissimi ad adattarci a quelle che erano le difficoltà e siamo in vantaggio. Mi fa piacere perché iniziare a lavorare con sconfitte su sconfitte è pericoloso: minano certezze, minano equilibri, invece siamo riusciti a reagire e a prenderci queste due vittorie belle, importanti. Mi auguro che si possa cercare di "espugnare" il Dall'Ara ora, perché è da un bel po' che in casa non vinciamo, ci proveremo già da lunedì".

Tra i segnali più importanti ricevuti dai propri giocatori, Italiano sottolinea quelli dati da Riccardo Orsolini, entrato in corsa al posto di Federico Bernardeschi, sostituito perché già ammonito e a rischio espulsione: "Devo sottolineare come sia entrato Orsolini, mi è piaciuto tantissimo, si è sacrificato. Ha fatto grandi rincorse a ripiegare e poi poteva anche fare goal. Mi dispiace per Bernardeschi, ma nel momento in cui un compagno entra come è entrato Orso, questo è tanta roba".

