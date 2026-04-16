Bologna, Italiano: "Dobbiamo minare le certezze dell'Aston Villa"

Chiamato ad una "mission impossible" il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano spiega in conferenza cosa vorrebbe vedere dai suoi: "Conosciamo bene questo stadio, è la terza volta che li affrontiamo. Ce la giocheremo, vediamo se riusciamo a creargli qualche difficoltà e a fargli passare una serata complicata. Cercheremo in tutti i modi di passare il turno. All’andata abbiamo azzeccato il loro atteggiamento, è una squadra che cerca di amministrare. Il doppio vantaggio è pesante, sta a noi ora. Non possiamo sapere come interpreteranno la gara, noi dobbiamo rischiare qualcosina. Dobbiamo cercare gli episodi che facciano girare la partita dalla nostra parte”.







