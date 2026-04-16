EUROPA LEAGUE Bologna, Italiano: "Dobbiamo minare le certezze dell'Aston Villa" Il tecnico dei felsinei sprona i suoi: "Dobbiamo cercare gli episodi che facciano girare la partita dalla nostra parte”

Chiamato ad una "mission impossible" il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano spiega in conferenza cosa vorrebbe vedere dai suoi: "Conosciamo bene questo stadio, è la terza volta che li affrontiamo. Ce la giocheremo, vediamo se riusciamo a creargli qualche difficoltà e a fargli passare una serata complicata. Cercheremo in tutti i modi di passare il turno. All’andata abbiamo azzeccato il loro atteggiamento, è una squadra che cerca di amministrare. Il doppio vantaggio è pesante, sta a noi ora. Non possiamo sapere come interpreteranno la gara, noi dobbiamo rischiare qualcosina. Dobbiamo cercare gli episodi che facciano girare la partita dalla nostra parte”.

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