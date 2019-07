Bologna, Mihajlovic deve lasciare per motivi di salute

Il Bologna è in ansia per Sinisa Mihajlovic. Come si apprende dalla prima pagina del Corriere dello Sport, il tecnico serbo oggi dichiarerà infatti pubblicamente che è costretto a fermarsi per problemi di salute: gli esami clinici ai quali si è sottoposto evidenziano la necessità di ricorrere urgentemente a una terapia d’urto. Sarà lo stesso tecnico serbo a spiegare personalmente la situazione in una conferenza stampa convocata per oggi pomeriggio.

In questi giorni Mihajlovic era a Casteldebole ed è possibile che oggi salirà a Castelrotto, in Trentino, dove il Bologna sta lavorando da giovedì pomeriggio. Il tecnico era tornato a Bologna - dove aveva esordito come allenatore dieci anni fa - a gennaio, quando ha preso una squadra che sembrava spacciata guidandola alla salvezza e guadagnandosi la riconferma.