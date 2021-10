Bologna - Milan 2-4

Un Bologna tutto cuore e coraggio, ridotto in nove si arrende solo nel finale alla corrazzata Milan. Primo tempo che i rossoneri hanno chiuso avanti 2-0 con i gol di Leao e Calabria. Nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Soumaoro, ragazzi di Mihajlović sono riuscinti ad acchiappare il 2-2 sfruttando un'aurtorete di Ibrahimović e un gol di Barrow. L'ulteriore espulsione di Soriano ha costretto il Bologna in 10 e solo nel finale prima Bennacer poi Ibrahimović hanno assicurato tre punti al Milan.