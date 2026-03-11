EUROPA LEAGUE Bologna – Roma il derby italiano degli ottavi Andata degli ottavi di finale di Europa League. Il derby italiano promuoverà una tra Bologna e Roma ai quarti, l'altra verrà eliminata

L'urna ha deciso che sarà una tra Bologna e Roma ad avanzare in Europa League. Solo l'Italia avrà una sfida "fratricida" agli ottavi delle Coppe Europee. e l'incrocio tra Bologna e Roma, è un inedito in una competizione continentale. La nota positiva è che l'Italia è già certa di avere una rappresentante ai quarti di finale della seconda competizione europea per club, magra consolazione di una campagna europea deficitaria dei club italiani.

E' il 21° derby europeo tra club italiani. La squadra di Italiano, dimenticati i fasti della stagione precedente tra l'esperienza in Champions e il trionfo in Coppa Italia, si aggrappa all'Europa per non chiudere l'annata nell'anonimato; quella di Gasperini è in piena corsa per il quarto posto, pur avendo rallentato nelle ultime sfide, ma non vuole rinunciare alla caccia di un trofeo. La sconfitta contro il Genoa ha infatti reso più delicata la situazione in classifica: la Juventus è ora distante appena un punto, mentre il Como ha agganciato i giallorossi.

Sfida con il Bologna condizionata dalle assenze, indisponibili, Paulo Dybala, Evan Ferguson, Artem Dovbyk proverà fino all'ultimo Matias Soulé. Hermoso torna a disposizione. Nel Bologna sono tornati in gruppo Heggem e Miranda, ma entrambi non sono ancora pronti. In difesa la coppia dovrebbe essere formata da Lucumí e Vitik, mentre Castro è favorito per partire ancora titolare in attacco. Possibile novità a centrocampo, dove Odgaard potrebbe arretrare come terzo insieme a Moro e Ferguson. Sulle fasce Bernardeschi, uomo di coppa, potrebbe partire dal primo minuto al posto di Orsolini.



