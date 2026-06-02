Bologna, Tedesco è il nuovo allenatore: ecco l'ufficialità

Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna. Dopo le tante indiscrezioni dei giorni scorsi, i rossoblù hanno ufficializzato il passaggio di proprietà della panchina emiliana, che non apparterrà più a Vincenzo Italiano. Tedesco sarà l'allenatore del Bologna fino al 30 giugno 2028, avendo firmato un contratto biennale con opzione per una terza stagione.

Quarantuno anni da compiere, nato in Italia ma trasferitosi in Germania quando aveva ancora due anni, ha giocato solamente con l'Asv Aichwald, squadra in cui ha militato per otto stagioni, tra il 2000 e il 2008, e che è stata la prima in cui abbia allenato, nel settore giovanile, prima di passare alle giovanili di Stoccarda e Hoffenheim. A livello di prime squadre, finora ha guidato Erzgebirge Aue, Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, Nazionale del Belgio e, nell'ultima stagione, Fenerbahce.

Ha ottenuto un secondo e un quarto posto nella Bundesliga tedesca, un secondo posto nella Prem’er-Liga russa, ha raggiunto gli ottavi di finale degli Europei col Belgio e vinto due titoli: una Coppa di Germania (Lipsia 2021-22) e una Supercoppa di Turchia (Fenerbahce 2025). A livello di competizioni continentali, ha partecipato alla Champions League e anche all’Europa League, raggiungendo la semifinale nel 2021/22, con il Lipsia.

Italiano, che gli lascia il posto, saluta Bologna dopo due stagioni, annate in cui ha riaperto la bacheca del club rossoblù dopo mezzo secolo, vincendo la Coppa Italia 2025 in finale contro il Milan, che è valsa alla squadra la partecipazione alla scorsa Europa League. Dopo due campionati con risultati altalenanti, che hanno portato a un nono e a un ottavo posto e alla mancata qualificazione alle coppe europee per il prossimo anno, a fine maggio l'allenatore ha rescisso consensualmente il contratto con la società.







