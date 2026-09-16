SERIE A

Bologna: ufficiale l'esonero di Tedesco, arriva Palladino

Il club rossoblù cambia guida tecnica dopo un punto in quattro giornate: Palladino firma fino al 2029

Bologna: ufficiale l'esonero di Tedesco, arriva Palladino.

Dopo Fabio Grosso è Domenico Tedesco il secondo allenatore a saltare in Serie A. Il Bologna ha comunicato l'esonero dell'ex ct del Belgio che paga il solo punto ottenuto in quattro giornate. Al suo posto arriva Raffaele Palladino, che lo scorso giugno non era stato confermato dall'Atalanta. Per il tecnico napoletano, che aveva rifiutato alcune offerte per aspettare una chiamata dalla Serie A, contratto fino al 2029.

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