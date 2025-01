Bologna, Vincenzo Italiano: "Contro il Borussia vogliamo vincere"

Nel video l'intervista

Al Dall'Ara arrivano il Borussia Dortmund per l'ultima casalinga. Vincenzo Italiano punta a riempiere la casella vittorie.

"Affrontiamo la sfida, sapendo che è l'ultima di questo percorso in casa, abbiamo come obiettivo, l'avevo anticipato, cercare di cancellare questo zero nella casella vittorie e cercheremo di farlo in tutti i modi. In tutti i modi vuol dire cercando di andare forte, di essere attenti, concentrati contro una grandissima squadra perché anche in questa Champions sta facendo bene e proponendo quel qualcosa che ci sta facendo ottenere soddisfazione in campionato. E' entusiasmo insieme ai nostri tifosi, stiamo bene, sono contento dei ragazzi, sono contento di come stiamo crescendo, forse anche grazie alla Champions. Grazie anche a quei ritmi altissimi che ci sono, a quella qualità che tutte le squadre mettono in campo e che noi, secondo me, abbiamo ben figurato. Dispiace non aver ancora vinto, però secondo me abbiamo fatto delle ottime partite e da quelle dobbiamo cercare di partire bene"