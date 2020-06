SERIE A Bonaccini e la ripresa del calcio: "Il mio obiettivo è riportare la gente allo stadio"

Il conto alla rovescia verso il ritorno della serie A è lanciato. Già dalla settimana entrante l'antipasto della Coppa Italia e poi sarà campionato. La Regione Emilia-Romagna, con 4 squadre, ha il record di partecipanti. Dal Governatore Bonaccini, che per primo ha aperto agli allenamenti di gruppo quando ancora in tutta Italia era tempo di proibizionismo, arriva un'altra speranza. Quella di un calcio con la gente se non proprio a riempire, almeno a prendere posto nel rispetto delle distanze, allo stadio.

Nel video l'intervista al Governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.



I più letti della settimana: