EUROPEO FEMMINILE Bonmatì porta in finale la Spagna: Germania ko ai supplementari La due volte Pallone d'Oro, ricoverata per meningite virale solo 26 giorni fa, segna l'1-0 che decide la semifinale.

Dal ricovero per meningite virale al gol che manda la Spagna alla prima finale di Europeo della sua storia, tutto in 26 giorni. Questa l'impresa di Aitana Bonmatì, Baresi 2.0 in un recupero lampo che, dall'ospedale, la porta a siglare l'1-0 che stende la Germania ai supplementari. E ora l'ultimo atto con l'Inghilterra, sfida tra le nazionali che detengono, rispettivamente, il titolo di campione del mondo e d'Europa.

Spagna a un niente dal vantaggio al 41°, quando Paredes la piazza di testa su azione d'angolo, trovando un canale, quasi, perfetto che porta al palo. E nel recupero di frazione c'è pure l'occasione di Esther Gonzalez, brava a metter giù un lancio dalle retrovie per un mancino respinto da Berger.

Ripresa e qui è la Germania a farsi viva, con Bruhl: prima rientra sul destro e centra in pieno Cata Coll, poi, al 94°, carica da fuori, trovando una deviazione che impenna il pallone; Cata Coll recupera e la toglie da sotto la traversa, respingendo anche la conclusione a rimbalzo di Wamser.

Dunque sono supplementari, nei quali la semifinale si decide: 113°, le tedesche perdono palla sulla trequarti e, sugli sviluppi, Athenea innesca d'esterno Bonmatì, che arriva sul fondo e, da posizione defilata, beffa Berger sul suo palo. Si chiude lì, col graffio della due volte Pallone d'Oro a tenere la Spagna in corsa per quello che sarebbe il suo primo titolo europeo.



