Bono porta il Marocco nella storia, Spagna ko ai rigori.

Il Marocco non si ferma più e scrive la storia, qualificandosi ai quarti di un Mondiale per la prima volta in assoluto. La Spagna va ko ai rigori, dove si arriva dopo lo 0-0 del 120°. Qui l'eroe assoluto è il portiere del Siviglia Bono, che dopo il palo di Sarabia neutralizza i tiri di Soler e Busquets. Per il Marocco segnano Sabiri e Ziyech, Benoun viene respinto da Unai Simon e, al primo match point, Hakimi manda in apoteosi i suoi con lo scavetto della vittoria. 3-0 e la favola del Marocco prosegue, ora lo attende una tra Svizzera e Portogallo.

