JUVENTUS Bonucci: "Abbiamo finalmente l'atteggiamento giusto"

Dopo un avvio difficile in campionato, la Juventus ritrova l'atteggiamento giusto in Champions League, supera i campioni in carica del Chelsea ed ipoteca il passaggio del turno. Sulla gara dello Stadium, le considerazioni di Leonardo Bonucci.

