Bonucci incanta gli alunni delle Maestre Pie: "Credete nei vostri obiettivi"

Un campione a confronto con il futuro. Un anno dopo Fabio Quagliarella, le scuole paritarie Maestre Pie hanno accolto Leonardo Bonucci, difensore, tra le altre, di Juventus, Milan, Bari e Union Berlino e campione d'Europa con l'Italia nel 2021. Ad aspettarlo, Bonucci ha trovato due striscioni dedicati a lui e oltre 600 studenti iscritti all'istituto che ne hanno urlato il nome al suo ingresso, tra i quali l'atmosfera era elettrica già ancora primo del suo arrivo.

Con loro ha intrattenuto quasi due ore di dialogo, introdotte dal comico Carlo Frisi, che per rompere il ghiaccio ha anche proposto delle imitazioni di due dei suoi più noti allenatori, Max Allegri e Antonio Conte, e del ct della Nazionale italiana, Luciano Spalletti. Nella prima fase dell'incontro, all'esterno, Bonucci ha risposto a varie domande degli studenti, nella seconda, più riservata, ci si è spostati nella zona teatro della scuola, dove l'ex giocatore ha dialogato con il dirigente scolastico Manuel Mussoni. Qui, si è aperto e ha raccontato episodi non solo di campo, ma anche di vita privata.

"È stato molto emozionante, più di quanto non lo fosse quando si entrava allo stadio e sentivi acclamato il tuo nome, perché, quando arrivi in un posto dove non ti vedono abitualmente e senti urlare il tuo nome con così tanto calore e affetto, ti lascia i brividi sulla pelle - ha commentato -. È stato molto piacevole passare queste ore con i ragazzi. Io cerco ogni volta di essere d'esempio per quella che è stata la mia carriera, perché non ho ottenuto le vittorie che ho ottenuto in maniera semplice: bisogna lavorare, bisogna essere costanti ogni giorno, credere nei propri obiettivi. La vita mi ha insegnato che bisogna sempre lottare, essere positivi ed essere d'aiuto per il prossimo.