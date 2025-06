Bonucci: "Sogno di allenare. A Euro 2020 fummo esempio di resilienza" A margine di un incontro alle scuole Maestre Pie, il difensore ex Juve racconta il passato recente con la Nazionale e la voglia di avviare una nuova carriera

Dai successi con la Juventus all'anno difficile "ma utile per crescere" con il Milan, dai momenti difficili a livello personale con la malattia - poi superata - del figlio alla vittoria di Euro 2020. Leonardo Bonucci, di mestiere difensore fino al 2024, si è raccontato in un incontro lungo due ore con gli studenti delle scuole Maestre Pie di Rimini. A margine dell'evento, ha anche ripercorso il successo con l'Italia dell'estate 2021 e spiegato quali siano le proprie intenzioni per il futuro.

"Nel 2021 siamo stati l'esempio della resilienza del popolo italiano - ha detto -, perché in un periodo duro come quello del Covid siamo riusciti a combattere e, come spesso succede a noi italiani, a compattarci nei momenti di difficoltà. Per noi essere stati, in quel mese, la gioia di tanti italiani non ha avuto prezzo. Il sapere di poter regalare delle gioie al popolo italiano ogni volta che scendevamo in campo ci spingeva ad andare oltre i nostri limiti e questo è significato vincere un campionato d'Europa quando nessuno diceva che sarebbe stato possibile".

A proposito di Nazionale, adesso c'è il tuo lavoro insieme a Bernardo Corradi nelle selezioni giovanili. È il preludio a una carriera di allenatore ad alti livelli?

"Vedremo. Adesso mi sto godendo questa esperienza, a settembre avremo il Mondiale. È bello lavorare con i ragazzi perché ti portano tanto entusiasmo, hanno tanta voglia di imparare, si confrontano, cercano di rubare qualche consiglio e poi quando rappresenti la Nazionale italiana in giro per il mondo è sempre motivo di grande orgoglio perché siamo riconosciuti come una delle Nazionali più forti e quindi dobbiamo essere d'esempio".

A livello di club, ti piacerebbe un giorno tornare in qualche veste alla Juventus?

"Quello lo deciderà il futuro, adesso mi godo questo momento, questa esperienza che per me significa tanto. A fine giugno farò un altro passo in avanti, che è quello di fare il corso di Uefa per diventare allenatore, e poi vedremo quello che succederà".

