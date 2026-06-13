Bonucci sul Mondiale: "Spagna e Francia favorite, condizioni estreme possono portare sorprese"

A Misano per premiare il podio della superpole della Superbike, il campione d'Europa Leonardo Bonucci, oggi nello staff della nazionale, parla del Mondiale, dove l'Italia, se si fosse qualificata, avrebbe debuttato proprio alla vigilia del GP d'Emilia-Romagna: "Io penso che, su tutte, Spagna e Francia possano arrivare fino in fondo e giocarsi la vittoria. Però sarà un Mondiale particolare per via delle condizioni estreme, quindi potrebbe esserci anche qualche sorpresa. Chi? Difficile dirlo, però ci sono squadre che magari sono anche abituate a giocare in condizioni estreme e quindi possono arrivare ancora più avanti rispetto a quello che uno si aspetta".

L'ex difensore di Juve e Nazionale interviene anche sul Mondiale Superbike, ormai in pugno a Bulega: "Diciamo che la strada è percorsa, però è sempre bello ed entusiasmante vedere questi tipi di gare. Si sta già incanalando verso un risultato, ma è bello vivere questa adrenalina. Chi tifo in SBK? Il mitico Alberto Surra. Noi siamo qui a fare tutti il tifo per lui. Un giovane in rampa di lancio che si farà vivo, quando sarà il momento. Adesso sta facendo esperienza, però è divertente vederlo, per l'entusiasmo e la professionalità che ci mette".









