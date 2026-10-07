Bonucci: "Vialli è stato un grande esempio per tutti"

Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus, è stato presente al premio Gianluca Vialli, e ha così ricordato le esperienze condivise con lui in Nazionale.

"È sempre toccante ed emozionante vivere un qualcosa che ricordi Gianluca, perché dentro di me ho delle emozioni e dei momenti che abbiamo vissuto insieme indimenticabili. Per me è stato un grande esempio e non lo dico io, lo dicono i fatti, lo dicono le tante persone che hanno avuto la fortuna di condividere anche solo un piccolo percorso insieme a lui. Per noi durante l'Europeo, ma durante anche tutto il resto del periodo, è stata una colonna fondamentale per la conquista del titolo europeo e per mettere insieme un gruppo che arrivava da sconfitte, dalle delusioni mondiali. Io ho avuto la fortuna di parlare una mattina con lui dopo l'eliminazione contro la Macedonia e lì ho capito ancora una volta la grandezza dell'uomo".

Un aneddoto dell'Europeo vinto?

"Sono stati i discorsi che lui faceva non pre-gara, ma il giorno prima e quando stavamo a tavola. Così, la profondità delle parole, che non serviva nemmeno un tono acceso; semplicemente sentirle da lui, erano parole che ti entravano dentro e che ti lasciavano quella voglia di scendere in campo, di combattere e di portare a casa un qualcosa che poi è diventato storico. L'esempio che, nonostante quello che stesse attraversando in quel momento lì, lo vedevi la mattina girare a Coverciano sulla pista d'atletica per tenersi in forma, per star bene. Ed era un messaggio inconscio che lui mandava a tutti noi e che significava di non mollare mai."







