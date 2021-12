SERIE C Bortolussi rimette il turbo al Cesena, Montevarchi ko 3-1

Mattia Bortolussi riaccende il Cesena, una doppietta del bomber rilancia i bianconeri che poi si complicano la vita e nel finale soffrono un po'. Partita stappata in fretta Missiroli e Bortolussi per il Tonin express che viene affrontato e agganciato da Giusti. Rigore e giallo per il portiere, mentre Bortolussi dopo 2 minuti porta il Cesena avanti dal dischetto. La reazione ospite sta in questo tiro a giro di Saccani e poi Cesena in pressione alla ricerca del raddoppio. Candela la mette, Ilari stacca, alto. Il raddoppio arriva al minuto 38: Tozzuolo intercetta, ma non pulisce. Bortolussi la riconquista e di forza spacca la porta. Nove in campionato per lui. Prima dell'intervallo occasioni, un paio per far tris. Missiroli controbalzo. Ciofi non la tiene. E poi ancora Bortolussi innescato al centro dell'attacco non lontano dai pali.

Ripresa ancora a tinte bianconere, spazi per Bortolussi che conclude in diagonale, Giusti la tiene. Partita a senso unico che si riapre al minuto 60. Sventaglio per Jallow. Conclusione di forza, che Gonnelli converte nella sua porta. L'autogol blocca il Cesena che adesso rischia. Gambale la gira e Nardi d'istinto se la trova lì. Il Manuzzi trattiene il fiato quando Mionic si trova solo in prossimità di una porta che non trova e in pieno recupero ringrazia Nardi e la sua manona provvidenziale su Barranca. E' l'ultima azione, sale anche il portiere e in contropiede arriva il primo centro tra i professionisti di Tommaso Berti. Diciassette anni, il gol più giovane di tutto il campionato.

