Borussia Dortmund e Psg in semifinale di Champions League.

CHAMPIONS LEAGUE Eliminati ai quarti Atletico Madrid e Barcellona

Borussia Dortmund e Psg sono le prime due semifinaliste della Champions League.



Il Psg espugna lo stadio Olimpico Lluis Companys di Montjuic battendo 4-1 il Barcellona. Gli uomini di Luis Enrique, partiti da sfavoriti nei pronostici data la debacle all'andata in casa per 3-2, mettono in atto la doppia remuntada. Raphinha sblocca il match, con un gol di ginocchio al 12' su incursione perfetta di Yamal, poi il rosso ad Araujo lascia i blaugrana in 10 complicando la vita al Barça. Il Psg ne approfitta subito trovando il pareggio con Dembélé, poi nella ripresa prende il largo grazie ai gol di Vitinha e Mbappé che prima su rigore al 61' e poi in contropiede all'89' chiude definitivamente il discorso qualificazione.

Il Borussia Dortmund vince 4-2 contro l’Atletico Madrid e accede in semifinale. Brandt realizza al 34’, Maatsen raddoppia dopo cinque minuti. Un’autorete di Hummels e il gol di Correa rimettono avanti nel confronto gli spagnoli, ma Füllkrug e Sabitzer regalano la qualificazione al BVB.

Stasera in campo Bayern Monaco-Arsenal e Manchester City-Real Madrid.



