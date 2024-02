SERIE C Botta e risposta nel finale tra Pineto e Lucchese finisce 1-1 Al gol di Ingrosso replica Tiritiello

Buona impostazione della Lucchese nei primi minuti sulla conclusione da fuori di Rizzo Pinna, Tonti si distende e risponde sui piedi di Benassai che scarica in porta ma in posizione irregolare. Il Pineto nei primi 45 non si vede mai, finale di frazione tutta rossonera, Quirini fallisce un calcio di rigore in movimento, Tonti se la ritrova li. Poi il portiere del Pineto è gigantesco nel chiedere l'aiuto della traversa sul fendente di Di Santo. Lucchese che resta pericolosissima anche ad inizio ripresa: Sabbione da sotto misura manda alto, poi sempre su palla inattiva seconda traversa colpita da Tiritiello. Pineto sornione, subisce, ma alla prima vera occasione passa: sempre su calcio d'angolo la sfera arriva sul secondo palo dove Ingrosso la spinge dentro per il vantaggio inatteso per come si è sviluppato l'incontro. La Lucchese non ci sta e il pareggio tutto sommato è anche giusto e la riprende al 94esimo con Tiritiello. Allo stadio Mariani di Pineto Abruzzo, Pineto – Lucchese 1-1.

