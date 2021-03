SERIE C Botta e risposta tra Imolese e Fano: 1-1 al "Galli" I rossoblu vanno in vantaggio con la sforbiciata di Provenzano, i granata pareggiano con l'autorete di Polidori. Entrambe le formazioni rimangono in zona play-out con 27 punti, a -3 dalla Vis Pesaro.

Il recupero e sfida salvezza del “Galli” si chiude con un nulla di fatto: Imolese e Fano fanno 1-1, entrambe rimangono a quota 27 ed entrambe falliscono l'aggancio alla Vis Pesaro, prima posizione fuori dai play-out. Gentile cerca subito di impensierire Siano: punizione dalla lontanissima che sorvola la traversa. Ben più pericolosa la formazione rossoblu: Piovanello scatenato, cross a cercare Tommasini e palla sull'esterno della rete. Al tramonto dei primi 45 l'Imolese passa: velo di Polidori che si butta in profondità, la difesa del Fano allontana corto e Provenzano s'inventa una sforbiciata al volo imprendibile per Viscovo.

Il vantaggio dell'Imolese dura, però, i 15 minuti dell'intervallo e poco più. Il Fano rientra con la bava alla bocca, si guadagna un calcio di punizione che lo specialista Amadio va a battere. Polidori cerca di respingere ma la infila nella propria porta, Siano fuori causa e per i romagnoli è tutto da rifare. L'inerzia della partita ora cambia: gli uomini di Destro reclamano un rigore per un tocco con il braccio di Aurelio ma il direttore di gara lascia proseguire. E il protagonista diventa Siano: il numero 1 toglie letteralmente dal “sette” il destro a giro di Carpani con la mano di richiamo. Sull'altro versante l'Imolese non sto a guardare: stop e girata di Polidori, fuori di molto. L'ultima chance capita a Scimia: incornata a botta sicura su cross di Heatley, alta di un soffio.



