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Botte e risposte tra Vis Pesaro e Perugia: è 2-2 al "Benelli"

Rimonte e controrimonte: alla fine è un punto a testa per Vis Pesaro e Perugia

di Alessandro Ciacci
31 ago 2026

Rimonte e controrimonte: alla fine è un punto a testa per Vis Pesaro e Perugia, con uno scoppiettante 2-2. Parte meglio il Grifone, avanti dopo 20 minuti: Cavallini mette dentro dalla sinistra, Quirini sovrasta il suo avversario e incorna non lasciando scampo a Guarnone.

Primo tempo che si chiude con il Perugia in vantaggio ma la Vis trova il pareggio subito a inizio ripresa con una rete quasi in fotocopia: questa volta il cross è di Di Paola e l'inzuccata vincente è del solito Nicastro. Classico gol dell'ex per il 9 biancorosso e tutto in parità. Protagonista anche Guarnone quando allunga in corner il diagonale di Carriero. Poi Pesaro ribalta la contesa: ancora Di Paola dalla sinistra, la sfera taglia tutta l'area e – sul secondo palo – Gambino batte Zelezny che tocca ma non basta. 2-1 Vis e terzo gol di testa della serata. I padroni di casa falliscono il colpo del ko con Giovannini che passa a centimetri dall'incrocio e allora Perugia colpisce nel momento migliore. Cortesi calcia da fuori, Guarnone non è perfetto nella risposta in bagher e Sabbatani fa 2-2 in tap-in. Pari divertente al “Benelli”, con un pizzico di rammarico da una parte e dall'altra.




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