Botti Viterbese: dopo Ricci, Bianchimano

La Viterbese ultima in classifica s'affida al mercato per ribaltare le sue sorti e pesca due decani della C. Dopo il difensore centrale Ricci – con in curriculum 2 presenze in A col Cesena e altre 52 in B – preso il centravanti Bianchimano: viene dal Perugia, con cui l'anno scorso fu promosso in B segnando 8 reti.

L'Ancona acquista dall'Olbia il mediano Palesi, 18 partite coi sardi e alla quinta stagione in terza serie, il Siena risolve il contratto col difensore Conson. Il Teramo va di prestiti: dentro il difensore Codromaz, dal Piacenza, e fuori il promettente centrocampista classe 2006 Surricchio, alla Roma. Sempre in tema di prestiti, la Pistoiese risolve quello del centravanti Ubaldi – tornato al Pisa – e il Grosseto prende il mediano Rabiu, dal Modena. Canarini che, come confermato ieri dal DS Vaira alla nostra trasmissione C Piace, aggiungono alla rosa il portiere Spurio, ex Ravenna, in uscita dal Bisceglie.

Attive le toscane: la Carrarese prende in prestito dal Frosinone primavera il difensore Bevilacqua, mentre la Lucchese cede il centrocampista Mawuli al Sudtirol. Doppio addio per il Pescara: il centrocampista Sanogo va al Benevento, il portiere Radaelli all'Alcione Milano, in D.