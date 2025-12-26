CALCIO INGLESE Boxing Day "anomalo" in Inghilterra: in campo solo due squadre di Premier La scelta, che fa discutere i tifosi, nasce da motivi logistici e contrattuali con le emittenti televisive

Il 26 dicembre, giornata festiva nel Regno Unito e in tutto il Commonwealth, è da oltre un secolo sinonimo di Boxing Day, giornata di calcio giocato. Quest’anno, però, la consuetudine non viene rispettata pienamente, almeno ai massimi livelli. In Premier League, infatti, si giocherà una sola partita: Manchester United contro Newcastle United, in programma alle 21 ora italiana. Una scelta che rompe con l’immagine classica del Boxing Day, solitamente caratterizzato da un turno quasi completo della massima serie.

La decisione nasce da motivi logistici e contrattuali. Il calendario inglese è particolarmente congestionato e la Premier League, dovendo rispettare gli accordi con le emittenti televisive, ha preferito distribuire nove delle dieci gare della 18ª giornata tra sabato 27 e lunedì 29 dicembre, alleggerendo il carico sui calciatori. Un caso simile si era già verificato in passato, ma resta raro e simbolicamente significativo.

Diversa, invece, la situazione nelle categorie inferiori, dove la tradizione del Boxing Day è rispettata. Tutte le partite della Championship si disputeranno tra le 13:30 e le 18:30, così come quelle di Football League One e Football League Two. Anche la National League giocherà il suo turno completo, con tutte le gare in contemporanea alle 16.

Il Boxing Day, nato ufficialmente nel 1871 come giornata dedicata alle donazioni ai lavoratori e ai più bisognosi, è diventato nel tempo uno dei rituali più amati del calcio britannico. Proprio per questo, l’anomalia del 2025 fa discutere tifosi e addetti ai lavori, timorosi che possa rappresentare un precedente. Per ora, però, la passione natalizia per il calcio in Inghilterra continua a vivere soprattutto nei campi delle leghe minori, custodi di una grande tradizione storica.

