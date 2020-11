SERIE D Brega annienta il Rimini. Tripletta dell’attaccante Il Rimini tiene un tempo poi viene spazzato via dall’Aglianese trascinata da Christian Brega autore di una tripletta

In chiave promozione quella di oggi è una partita che assottiglia le speranze del Rimini e allarga quelle dell'Aglianese. Troppo più squadra è apparsa la formazione di Francesco Colombini rispetto ad un Rimini che ha vissuto solo sull'invenzione di Wuthaj, sugli strappi di Sambou e sui miracoli di Scotti. L'Aglianese la sblocca quando sono trascorsi solo 8 minuti. Una combinazione Brega Ballardini, genera l'angolo. Dal corner troppo solo Cristian Brega gira in porta e ospiti in vantaggio.

La partita è molto interessante, c'è intensità da entrambe le parti, ma è l'Aglianese il timone in mano. Ballardini, premia la corsa di Righetti, poi Giordani non trova la porta. Si vede il Rimini, Casolla di testa, Morandi devia in angolo. Sambou classe 2000 prima perde poi riconquista un pallone, il servizio per l'ex Imolese Wuthaj, l'albanese sterza poi fa partire un terra aria che va a deflagrare all'incrocio dei pali. Gran goal dell'attaccante e Rimini che sembra poter riemergere. Diagonale di Remedi, Scotti risponde. Suona l'allarme rosso sul gong di primo tempo quando Ronchi arpiona Brega. L'arbitro assegna il rigore poi cambia idea perchè l'attaccante cade in area ma il fallo avviene fuori. La punizione non genera grossi problemi e si va negli spogliatoi sul risultato di parità.

Ripresa con una sola squadra in campo l'Aglianese di Colombini. Sempre sofferenza sulle palle inattive, Francesco Scotti compie il prodigio su Remedi. Parata capolavoro del 37enne portiere biancorosso, che non può nulla poco dopo sulla conclusione di Brega. E' una deviazione decisiva ad ingannare il numero 1 biancorosso. Da qui in avanti non c'è più partita, i cambi non risolvono i problemi di un Rimini che non supera più la metà campo avversaria. La differenza tra le due squadra la si nota in questa azione: Giordani lascia sul posto Gigli, palla dentro per il solito Brega, Scotti contribuisce a non appesantire ulteriormente il gap. Gap che comunque si allarga ugualmente quando l'ex Albinoleffe decide di portarsi a casa il pallone con il goal dalla trequarti campo. Allo stadio Romeo Neri di Rimini, Aglianese batte Rimini 3-1 con l'Hat-trick di Cristian Brega



Lorenzo Giardi



