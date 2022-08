SERIE A Bremer: "La Juve è una grande squadra. Siamo concentrati sul Sassuolo"

Il nuovo difensore della Juventus si presenta. Bremer ha parlato della scelta che lo ha portato alla Juventus. Sul pre-campionato l'ex Torino non fa drammi, sottolineando che la concentrazione è tutta per il Sassuolo quando in palio ci saranno i tre punti.

Nel video le sue dichiarazioni

