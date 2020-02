SERIE A Brescia - Napoli 1-2, le parole di Diego Lopez e Gennaro Gattuso

In Serie A, il Napoli vince in rimonta contro il Brescia e continua la propria rincorsa ai posti Champions ed Europa League. Al vantaggio di Chancellor nel primo tempo per le rondinelle hanno risposto - nella ripresa - il rigore di Insigne e il grande gol di Fabian Ruiz, revitalizzato dalla cura Gattuso. Il Brescia continua nella corsa salvezza mentre il Napoli si prepara all'affascinante sfida europea contro il Barcellona.

Nel video le interviste a Diego Lopez, allenatore Brescia, e Gennaro Gattuso, allenatore Napoli.

I più letti della settimana: