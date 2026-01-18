SERIE C Brutto scivolone del Forlì, la Samb passa al Morgagni (0-2) Il Forlì maturo e solido di Ravenna si dissolve e torna a farsi male da solo

105 giorni dopo l'ultima volta, torna al successo la Samb. È la prima domenica da 3 punti per D'Alesio, mentre il Forlì maturo e solido di Ravenna si dissolve e torna a farsi male da solo. Gli ospiti si fanno preferire fin dall'approccio. Punizione di Stoppa, Martelli ci arriva, la palla resta giocabile e la difesa pulisce in angolo. Difesa che invece opta per il suicidio collettivo: retropassaggio pigro di Manetti, Menarini lascia passare, Dalmazzi si infila e tocca, poi Elia la riconsegna a Stoppa libero di colpire. Prova a scrollarsi il Forlì con Petrelli che va via di forza, Orsini in angolo. Provano a insistere i padroni di casa, sinistro di De Risio deviato in angolo. Gira male a Miramari che perde anche Petrelli per infortunio, mentre Saporetti impatta ma non bene. Occasionissima Samb per chiuderla lì, Zini sfonda e Spinelli la inchioda sulla linea di porta. Punizione di Menarini che si abbassa bene, ma è appena larga e prima dell'intervallo Samb sul velluto. Dall'angolo Dalmazzi impatta il 2-0 senza fallo confermato dall'FVS. Ripresa, la partita non c'è più, Forlì troppo molle per essere vero, Zini passeggia e incrocia, Onofri fa meglio del portiere. Unica vera grande occasione la punizione di Menarini che si stampa sul 7, quando non gira non gira. La Samb che non vinceva dal 4 ottobre, va alla cassa.

