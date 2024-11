SERIE C Bucchi: "In serie A mi aspetto che l'Inter possa cambiare passo" "In serie C Silvio Baldini è il romantico sognatore di cui Pescara aveva bisogno"

Ospite di "C vediamo il Lunedì" Cristian Bucchi. Il tecnico, con un passato da attaccante in serie A, ha parlato dell'equilibrio che regna in quel campionato e della bella stagione in serie C del Pescara, squadra nella quale ha militato e che gli è rimasta nel cuore.

