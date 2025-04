Buffon entra nella Walk of fame dello sport italiano L'ex portiere riceve il riconoscimento per il proprio ruolo nella vittoria del Mondiale 2006. Insieme a lui, inseriti altri sette atleti

Buffon entra nella Walk of fame dello sport italiano.

Gianluigi Buffon entrerà nella Walk of fame dello sport italiano per il contributo offerto alla Nazionale nel conquistare la Coppa del mondo 2006. Lo ha deciso la Giunta nazionale del Comitato olimpico italiano, che ha scelto i nomi da aggiungere al percorso lastricato di stelle che va da via delle Olimpiadi allo Stadio Olimpico di Roma. L'ingresso avverrà il 22 maggio e insieme a lui ci entreranno Giorgio Di Centa, campione olimpico della 50 km di sci nordico a Torino 2006, i pallanuotisti Franco e Pino Porzio, campioni olimpici con il Settebello a Barcellona 1992, gli schermidori Elisa Di Francisca, campionessa olimpica nel fioretto individuale e a squadre a Londra 2012, e Aldo Montano, oro olimpico nella sciabola ad Atene 2004, Gerda Weissensteiner, campionessa olimpica nello slittino a Lillehammer 1994 e bronzo olimpico nel bob a due a Torino 2006 e la pallavolista Francesca Piccinini, campionessa mondiale nel 2002.

Buffon, recordman di presenze con in maglia azzurra (176) e attuale capodelegazione della Nazionale, è l'undicesimo calciatore inserito nella Walk of fame. Prima di lui ci sono stati Giuseppe Meazza, Silvio Piola, Valentino Mazzola, Dino Zoff, Gianni Rivera, Gigi Riva, Roberto Baggio, Paolo Maldini, Paolo Rossi e a Fabio Cannavaro, che proprio insieme a Buffon vinse il Mondiale del 2006, da capitano, prendendosi poi anche il Pallone d'oro. “È una bella soddisfazione – dichiara l'ex portiere – e allo stesso tempo una responsabilità importante. Non avrei mai pensato di arrivare a tanto perché ho sempre giocato con grande piacere, senza considerare il calcio un vero e proprio lavoro. Mi ritrovo ad essere gratificato in modo veramente generoso”.

