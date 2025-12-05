Buffon: "Il rammarico più grande è non aver giocato il sesto Mondiale"

Alle ore 18 italiane, a Washington, si terrà il sorteggio dei Mondiali 2026. L'Italia conoscerà dunque il proprio futuro, nel caso dovesse strappare la qualificazione ai play-off di marzo. Di passione e ricordi legati ai Mondiali ha parlato lo storico portiere azzurro, Gianluigi Buffon: "Penso all'album delle figurine, quando ero bimbo, io ho cominciato a fare proprio l'album nell'86 in Messico, era Messico 86, me lo ricordo come ora, il momento in cui ho comprato l'album e le figurine e mi ricordo che alla prima pagina e all'ultima c'era sempre scritto FIFA World Cup e per cui per me quello è un ricordo che rimarrà sempre nella mia testa. Poi chiaramente l'idea del Mondiale 2006 che abbiamo vinto con l'Italia e il dispiacere di non aver potuto fare il sesto mondiale perché sarei stato l'unico giocatore, almeno fino ad oggi, a poter fare sei mondiali e invece nel 2018 e anche nel 2022 l'Italia non si è qualificata e quindi ho detto, si vede che il destino mi doveva fermare a 5".









